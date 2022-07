A8 Milano Varese, chiusure notturne dello svincolo di Buguggiate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in ingresso verso Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Gazzada o Castronno, al km 40+000.