Acquerelli e laboratorio artistico con Milena Vanoli nella valle del Lanza per il weekend di “Arte in Trotto”

Non si fermano le attività del Parco della Valle del Lanza e anche questo weekend apriranno le porte della cascina dei Mulini del Trotto per un altro appuntamento con “Arte in Trotto”, la serie di esposizioni artistiche organizzate dal Plis assieme a Parco Pineta e gestito dalle Gev del Parco.

Sabato 9 e domenica 10 protagonista sarà Milena Vanoli, che oltre ad esporre i suoi “Acquarelli Botanici”, nel pomeriggio di sabato – dalle 14.30 alle 17 – terrà un laboratorio artistico per ragazzi sotto i 15 anni (Costo 5€, massimo 15 iscritti, iscrizione obbligatoria: 3487260216 o milena.vanoli@libero.it).

Le attività proseguiranno con le Gev del parco che porteranno alle esplorazioni fra i reperti animali con il bestiario del parco e le visite guidate alle cave di molera.