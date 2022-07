Aggressione con coltello e spranghe a Monza: cinque arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno arrestato cinque persone al termine di una indagine nata in seguito a una vera e propria spedizione punitiva effettuata dalla banda nel gennaio scorso, nei pressi di un bar situato nella periferia sud della città.

Quel giorno – i fatti sono stati ricostruiti anche grazie alle immagini fornite dalle telecamere posizionate nella zona – due comitive di giovani ebbero un diverbio nato all’interno del locale per via di uno sguardo di troppo. Poco dopo la “banda” finita oggi in arresto si ripresentò a bordo di un’Audi S3 e con manovre spericolate tentò di investire le persone all’esterno del bar seminando il panico.

In seguito i componenti scesero dall’auto e aggredirono con spranghe, coltello e sfollagente gli appartenenti all’altro gruppo, coinvolgendo però nell’azione anche altri avventori estranei ai fatti con tanto di frasi minacciose. Il bilancio fu di sei feriti tra persone colpite da arma da taglio e traumi cranici, con prognosi in un caso superiore a 40 giorni.

Le indagini iniziarono subito e ciò ha consentito ai Carabinieri di Monza di rinvenire gli indumenti indossati la sera dell’aggressione a casa dei sospettati, la cui presenza è stata confermata dall’analisi del traffico telefonico. Oggi le manette disposte dal GIP di Monza che ha evidenziato la gravità di un’azione violenta, indiscriminata, premeditata e scaturita da motivi di “inquietante banalità”.

Quattro delle persone arrestate sono state ora poste ai domiciliari, per uno di loro invece è scattato l’obbligo di dimora.