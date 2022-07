Alla Bozza di Besozzo per un concerto all’alba in riva al Lago Maggiore

Sabato 30 luglio alle 6:30 del mattino presso la località Bozza di Besozzo, in riva al lago Maggiore, l’amministrazione comunale propone “Risveglio in riva al lago tra musica e Natura”. Un momento di musica dal vivo sul prato con il duo composto da Sarah Leo voce, violino, tamburello e Massimo Testa voce, organetti diatonici che eseguirà il programma “Musica a colori”: storie d’amore nella canzone popolare italiana ed europea.

I brani musicali saranno intervallati da racconti e stralci di testi letterari interpretati da Andrea Gosetti di Intrecci Teatrali. Al termine sarà offerta la colazione a tutti presenti e saranno a disposizione libri del bookcrossing comunale e pubblicazioni sulla valorizzazione del territorio. Il luogo prescelto è la località Bozza: affaccio sul lago del Comune di Besozzo alla foce del fiume Bardello, area importante per la conservazione di habitat per specie vegetali e animali di particolare valore naturalistico. La località è raggiungibile dalla S.P. 69 che porta da Ispra a Laveno, in fondo a via Lago. L’Amministrazione Comunale ringrazia l’Associazione Bozamis che da anni si impegna a mantenere pulita e in ordine l’area.

L’Assessore alla cultura Silvia Sartorio: “All’interno del progetto “Liberamente! Azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura” abbiamo scelto una modalità nuova sia come orario che come ambientazione, per riscoprire luoghi del nostro territorio particolarmente adatti anche alla pratica della lettura perché facilmente accessibili, silenziosi e suggestivi. I partecipanti sono invitati a portare teli o coperte da stendere sul prato per assistere all’evento. Per informazioni e prenotazione: bibliotecabesozzo@gmail.com tel. 0332/970195-2-229 (l’accesso è gratuito ma è richiesta la prenotazione)