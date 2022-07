Alla scoperta di Leonardo da Vinci con un nuovo tour da Bellinzona a Ponte Tresa

Nel 2019, in occasione del 500° anniversario leonardesco l’Associazione Cammino di Sant’Agostino ha dato vita al Sentiero di Leonardo, progetto turistico-culturale emblematico sui territori dell’ex Ducato di Milano: un percorso di 540 km da percorrere in 26 tappe (a piedi o in bicicletta) e che collega ad anello – con partenza e arrivo a Milano – i luoghi lombardi, ticinesi e grigionesi connessi a vario titolo alla memoria di Leonardo da Vinci, per celebrarne in modo indelebile la memoria.

Al fine di valorizzare ulteriori luoghi legati alla memoria leonardesca, sabato 30 luglio al Micro Museo della Gioconda di Cadero verrà presentata, in sinergia con la Fondazione Leonardo da Vinci di Milano, una peculiare estensione del percorso: un nuovissimo itinerario alternativo da Bellinzona a Ponte Tresa passando per Locarno, Cadero, Curiglia, Dumenza e Astano; saranno ulteriori 75 km di sentiero da percorrersi idealmente in quattro tappe.

Su questa nuova estensione, le testimonianze di Leonardo da Vinci si legano innanzitutto alla figura del suo grande allievo Bernardino Luini (nato a Dumenza), ma poi anche al ladro della Gioconda nel Museo del Louvre Vincenzo Peruggia (nato casualmente in quella medesima località), ricordato in particolare nel Micro Museo di Cadero dedicato alla Gioconda. Grazie a questa aggiunta, sul Sentiero si viene così a configurare un nuovissimo vero e proprio Tour Leonardesco del Canton Ticino della lunghezza di circa 120 km, da percorrere in sei tappe. Per visionare il tracciato, cliccare qui

Programma sabato 30 luglio:

Ore 16:00 ritrovo alla chiesa di Maccagno (VA) e salita a piedi in sentiero verso Cadero (5 km)

Ore 18:00 arrivo a Cadero e visita libera della località

Ore 19:00 presentazione del Tour Leonardesco ticinese sul Sentiero di Leonardo

Ore 19:30 presentazione del nuovo libro di Silvano Vinceti “La prima Gioconda di Leonardo”

Ore 20:30 cena paesana nel giardino del Micro Museo (prenotazione obbligatoria)

Al termine discesa a Maccagno a piedi, lungo la strada Provinciale.

La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni e prenotazioni alla cena nel Micro Museo, scrivere a info@camminodiagostino.it entro venerdì 29 luglio, indicando i nominativi dei partecipanti e un cellulare di riferimento per eventuali contatti.