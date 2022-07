Ancora un’aggressione ai danni di due infermieri del pronto soccorso a Gallarate

Ancora un’aggressione ai danni degli operatori del pronto soccorso di Gallarate. Non è la prima volta che accade e i lavoratori hanno più volte lanciato l’allarme per una situazione sempre più preoccupante.

L’ultimo episodio nella tarda nottata di sabato 9 luglio: due gli infermieri aggrediti a calci e pugni da un paziente, trasportato in ospedale in seguito ad un incidente stradale. 25 giorni di prognosi per uno e 10 per l’altro. L’alterco sarebbe nato da una discussione sulle condizioni di una persona anziana ricoverata su una barella in pronto soccorso: la donna si lamentava, l’uomo accusato di aver aggredito i sanitari ha più volte chiesto un intervento degli infermieri fino a che è scoppiata la lite, a detta della famiglia dello stesso con un solo infermiere e non con due. Anche lui è stato colpito con un pugno in volto ed è dovuto ricorrere alle cure mediche in un altro pronto soccorso (Busto Arsizio), nella giornata di domenica 10 luglio.

In soccorso ai due infermieri sono intervenuti altri colleghi e pazienti che sono riusciti a calmare l’aggressore.