Devastarono il Pronto Soccorso di Gallarate, tre condanne

Sono stati condannati a pene comprese tra i 10 mesi e i 15 mesi i due fratelli Di Martino e la loro madre che il 22 gennaio del 2019 devastarono il Pronto Soccorso di Gallarate dopo che Catello Di Martino, loro congiunto, si era suicidato buttandosi dal quinto piano dell’ospedale mentre era in attesa di essere visitato.

Il fatto creò sgomento e preoccupazione sia per la vicenda umana del ragazzo, tossicodipendente con problemi di schizofrenia, che per la violenza brutale con la quale i famigliari si scagliarono contro il personale medico e infermieristico presente in quel momento e contro gli arredi del reparto.

Oggi è arrivata la condanna da parte del giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio Giulia Pulcina che ha anche comminato una provvisionale di 3000 euro a favore dell’Asst Valle Olona rappresentata dall’avvocato Daniele Galati.