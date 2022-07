Andrea Vitali ospite in biblioteca a Busto Arsizio per il BA Cultura per l’estate

Un nuovo appuntamento si aggiunge al già fitto calendario degli incontri con gli autori in Biblioteca nell’ambito di BA Cultura per l’estate.

Venerdì 8 luglio alle 18.00 la sala Monaco della Biblioteca ospiterà Andrea Vitali, il notissimo scrittore di best seller originario del lago di Como, che presenterà il suo ultimo romanzo “Sono mancato all’affetto dei miei cari” (ed. Einaudi). La serata è organizzata in collaborazione con la libreria Ubik.

«Quello di Andrea Vitali è un graditissimo ritorno in città, un evento che va ad arricchire e integrare ulteriormente il calendario degli incontri con gli autori nell’ambito della sezione letteraria di BA Cultura per l’estate – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Leggiamo l’arrivo di un nome importante della letteratura italiana come un riconoscimento all’ attività significativa che, con la regia della nostra biblioteca civica, caratterizza gran parte degli eventi culturali dell’anno, in particolare con le rassegne BA Book, BA Cultura per l’estate e Autunno tra le righe».

L’eroe del romanzo, ambientato nella provincia lombarda, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo scorso, è l’orgoglioso proprietario di una ferramenta, un tipo solido, senza grilli per la testa, mai un giorno di vacanza. Sembra impossibile che gli sia toccata in sorte una simile progenie. Eppure… Vitali come sempre descrive lo spaccato ironico e preciso di una certa società italiana. Una commedia amara che, con garbo, prende in giro un modello maschile ormai sempre piú raro. O almeno si spera. Come scrive il Corriere della Sera “Vitali ha il dono della leggerezza e la capacità di strappare un sorriso anche quando la situazione sembra disperata”.

Prenotazioni consigliate al link: https://www.eventbrite.it/e/371109808427