Arrivano i carabinieri per una lite tra vicini a Marchirolo

Il caldo e qualche parola di troppo con l’insofferenza dei 30 gradi che già picchiano al mattino anche nelle valli, mischiata con acredini di vicinato.

Sono gli ingredienti che compongono il quadro che si sono trovati dinanzi i carabinieri della compagnai di Luino che hanno inviato una macchina del Radiomobile questa mattina, 21 luglio, per una lite.

Rubricata come bisticcio tra vicini ha però visto un epilogo finito con e medicazioni del caso di un’ambulanza fatta intervenire sul posto dal 118: siamo in paese in via Cerdosso, zona semi centrale fatta di villette a schiera e case con giardino. Codice giallo per la ventenne coinvolta nell’aggressione, medicata da Padana Emergenza di Luino.