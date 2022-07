Ats Insubria pronta a richiamare le USCA “Attendiamo il via libera dalla Regione”

Lo scorso 1 luglio hanno smesso di lavorare le USCA. Sono state abolite dal Ministero della Salute e, a cascata, tutte le regioni hanno smantellato questo presidio territoriale che aveva svolto un ruolo determinante nella cura dei pazienti Covid a domicilio.

La misura è entrata in vigore in un momento delicato della pandemia, in piena ondata. L’allarme è stato lanciato dai medici di medicina generale che proprio su queste USCA si appoggiavano nei casi di persone in condizioni serie . Il dottor Daniele Ponti aveva denunciato l’indebolimento della medicina del territorio paventando un aumento di accessi nei pronto soccorso.

« La fine delle USCA è un impoverimento – commenta il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso – le regioni hanno sollevato la questione e si stanno muovendo per evitare la fine di un presidio così utile. Anche Regione Lombardia sta lavorando per ripristinare il servizio e mantenerlo almeno fino alla fine di quest’anno. Stiamo attendendo il provvedimento ufficiale ma intanto abbiamo già allertato i colleghi perchè si tengano pronti per riprendere servizio. Partiremo con una decina di USCA così da coprire tutto il territorio e poi valuteremo se potenziare o ridere a seconda del lavoro che ci sarà».