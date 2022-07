Busto Arsizio punta sui giovani delle periferie: “Un progetto per farli uscire dall’incertezza”

«Sono ad esprimere la mia gioia e la profonda soddisfazione per il successo ottenuto dal Comune di Busto e in particolare dall’assessorato alle Politiche Educative per l’ottenimento dei fondi regionali sul bando “E-state e + Insieme”». Queste le parole dell’assessore all’istruzione Daniela Cerana.

L’assessorato, grazie al proficuo lavoro delle risorse umane che lo compongono, in collaborazione con il privato sociale che ha partecipato alla coprogettazione degli interventi, ha ottenuto 110.000 euro di contributo per la realizzazione di interventi a favore dei minori e delle loro famiglie.

Il progetto, che con il cofinanziamento del Comune e del privato sociale avrà un valore complessivo di 137.000 euro, è volto a migliorare la vita e la socialità dei ragazzi in un periodo storico di grande incertezza causata dal perdurarsi della situazione pandemica e dall’ansia generata dalla guerra che si sta svolgendo alle porte dell’Europa.

«Per questo – prosegue l’assessore – abbiamo ritenuto estremamente importante impegnarci in tale direzione e favorire la realizzazione di momenti di aggregazione e coinvolgimento dei nostri ragazzi che saranno realizzati in alcuni quartieri specifici da diverse associazioni storiche che operano nella nostra città. Saranno coinvolti anche i più piccoli (circa 240 bambini) con visite guidate alle cascine didattiche per avvicinarli meglio alla natura e al mondo animale e riappropriarsi della vita all’aperto dopo due anni di forte riduzione della socialità. Tutto all’insegna dell’inclusività: parte dei contributi ottenuti saranno destinati a favorire l’inclusione dei bambini e ragazzi più fragili, che hanno bisogno di accompagnamento e supporto per partecipare alle singole iniziative».

In questo contesto a partire da settembre/ottobre, saranno previsti diversi momenti che coinvolgeranno le scuole dei quartieri troppo spesso trascurati: Sant’Anna, Beata Giuliana, Sacconago e Borsano per facilitare il rientro a scuola con iniziative di supporto alle attività extrascolastiche e volte a favorire la creazione dei gruppi classe nelle sezioni prime quando ancora tutto è da scoprire e le preoccupazioni dei ragazzi sono tante. Saranno anche attivati “percorsi di

supporto psicologico e pedagogico” dedicati a bambini e ragazzi (età 5-16 anni) che evidenziano forme di disagio più significative o critiche attraverso una presa in carico multidisciplinare e multifattoriale da un’equipe strutturata e professionale.

A novembre, di concerto con le scuole, organizzeremo la Settimana dell’Infanzia in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A febbraio, in occasione del Safer Internet Day, la giornata europea della sicurezza in rete, verrà realizzata la Settimana della Sicurezza e Socialità in rete per promuovere l’educazione alla cittadinanza anche digitale, attraverso laboratori relativi allo sviluppo delle relazioni in rete e ai rischi connessi a Internet. Insomma, un programma ricco e intenso per il quale l’assessorato si è profuso con convinzione. Un ringraziamento particolare va al privato sociale che ha dedicato il proprio tempo a co-progettare le iniziative e a supportarci nel lavoro.