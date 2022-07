Caldo e manutenzioni, soppressi altri treni. Balotta (Europa Verde) all’attacco

Proseguono le cancellazioni sulle linee di Ferrovie Nord in Lombardia per “manutenzioni straordinarie in sede di deposito” dovute al caldo.

Sulla linea Saronno-Seregno giovedì 21 luglio sono in azione gli autobus sostituivi con partenze da Seregno verso Saronno al minuto .16 e partenze da Saronno al minuto .17 in direzione di Seregno.

Solo sulla linea S2 di Trenord si registrano 40 soppressioni tra Milano-Rogoredo e Seveso, mentre ci sono disagi anche per Erba, Varese/Laveno e Como.

Su questa situazione interviene a gamba tesa Dario Balotta di Europa Verde, da sempre attento al mondo dei trasporti: «Alla sfilza di treni che ogni giorno vengono soppressi per mancanza di personale, guasti alla linea o al materiale rotabile adesso si aggiungono almeno 50 treni soppressi programmati dal 18 luglio fino al 21 luglio compreso. Una decisione eccessiva se si pensa che normalmente, come stanno facendo alcune ferrovie europee, si interviene con la limitazione della velocità ma non con la soppressione dei treni. Normalmente con il gran caldo vanno in crisi i binari delle reti poco manutenute e con standard di sicurezza non elevati – commenta Balotta -. Sembra il caso della rete gestita dalla regione (Ferrovie Nord) visto che le soppressioni riguardano principalmente la Milano Seveso (S2) e alcune altre tratte sempre delle FNM come la Cadorna-Varese Nord e Cadorna-Como Laghi. Questa ulteriore riduzione del numero dei treni evidenzia che non solo la rete gestita dallo Stato (RFI) è inefficiente ma anche quella della Regione (FNM). Trenord già al collasso sembra cerchi nuovi alibi per il pessimo setvizio offerto in questi giorni ai, sempre più disperati, pendolari lombardi della Cremona-Mantova, Brescia-Milano, Pavia-Milano, Milano Mortara, Bergamo Carnate e Milano Gallarate che tra ritardi, caldo a bordo e sostituzioni con autobus non sanno più a che santo votarsi. Per quanto ancora l’assessore ai trasporti della Regione Lombardia Claudia Terzi intende tollerare questa vergognosa situazione del trasporto ferroviario?».