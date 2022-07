Il Comune di Gavirate incontra le associazioni per definire il futuro del Chiostro di Voltorre

Il futuro del chiostro di Voltorre verrà scritto nel bando che il Comune di Gavirate emetterà a settembre. Chi aderirà, assumerà l’onere di tenere vivo un luogo di interesse storico e artistico ma anche il vantaggio di poter disporre di un palcoscenico o un ambiente suggestivo per eventi o manifestazioni.

Nel tardo pomeriggio di martedì 5 luglio, il vicesindaco Massimo Parola ha incontrato un gruppo di associazioni per spiegare i termini dell’accordo raggiunto con l’ente proprietario, cioè la Provincia di Varese.

Nella concessione del luogo per 18 mesi, si richiede l’impegno a tenerlo sempre aperto, a disposizione dei turisti, e a rispettarne il valore: « Non è una sala come le altre – commenta Parola – il Chiostro ha un elevato valore artistico e culturale e le iniziative che ospiterà dovranno essere all’altezza del luogo».

Nell’accordo stretto con Villa Recalcati, c’è l’impegno a organizzare eventi di natura culturale, sociale, ricreativa o religiosa : « Nel primo incontro informale ha partecipato una quindicina di associazioni. Si sono informate sui dettagli delle condizioni di base. Ora, l’amministrazione di Gavirate stilerà il regolamento e poi, a settembre, usciremo con il bando per la definizione dei soggetti partner».

Il Chiostro ha riaperto ospitando in parte la manifestazione promossa dall’Associazione Rughe sull’Alzheimer con eventi musicali e una mostra artistica. In estate ci saranno altri appuntamenti a iniziare dal cinema di “Esterno notte” o concerti musicali.