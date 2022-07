Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: MEMENTO MORI!

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Bonum mane! Quid agis!

Oggi lezione filosofeggiante in latino!

Arna non stiamo parlando del ballo latino, smettila di ballare sul banco pensando che sia il cubo della discoteca!

Quando un valoroso comandante, dopo una grande vittoria, rientrava nella sua città, veniva fatto sfilare per essere incensato del suo successo e per ricevere la gloria dal popolo!

Ma, tra le ultime frasi che udiva, mentre l’umile schiavo lo incoronava con l’alloro c’era questo invito:

MEMENTO MORI!

Chi meglio di noi due può dare significato a questa frase!

Memento mori, ricordati che devi morire!

Questo concetto può spaventare, può far paura, ma non c’è frase più vera e potente nella vita che vi deve far capire quanto sia fondamentale vivere in tutta la sua pienezza la vostra esistenza!

Pensate d’essere immortali?

L’abbiamo già fatto noi quell’errore!

Pensate che ci sia tempo per tutto?

L’abbiamo già fatto noi quell’errore!

Pensate che le cose capitino solo agli altri?

L’abbiamo già fatto noi quell’errore!

Memento mori significa vivere veramente la vita, con intensità, con energia, portando attenzione a ciò che conta ed è importante per voi!

Memento mori vi ricorda di abbracciare la vita, di lasciar perdere la bramosia per le cose materiali e di riempire la vostra anima di amore perché vi possiamo confermare che noi non ci siamo portati dietro macchine, moto, vestiti, soldi ma bensì la nostra anima piena di tutti quei veri affetti che abbiamo vissuto con amore!

Non sprecate la vita dietro a dei capricci. Esaltate le vostre virtù e mettetele al sevizio degli altri, solo così potrete espandere la vostra anima perché solo lei vivrà immortale!

Memento mori: vale per tutti, l’epilogo è lo stesso, la differenza sta nel come vivrete!

Ci scusiamo per la lezione all’apparenza macabra, ma per noi che abbiamo vissuto tutte le fasi della vita era doveroso informarvi quanto dovete abbracciare, respirare e vivere quel fantastico regalo di nome vita!

Splendida settimana da Luca&Simone ricordandovi che: Memento mori? NO… VITA VIVET: VIVI LA VITA!

SPETTACOLO SPETTACOLARE

CONTINUA A SOGNARE!