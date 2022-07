Doppio ribaltamento a Busto Arsizio, soccorse due persone

Un uomo di 81 anni e una donna di 65 sono stati soccorsi a Busto Arsizio in seguito ad un incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiavano, per una dinamica al vaglio della polizia locale di Busto Arsizio e dei carabinieri giunti sul posto, si è ribaltata più volte lungo corso Sempione intorno alle 9.30.

Galleria fotografica Doppio ribaltamento a Busto Arsizio 3 di 3

I due sono stati stati raggiunti dal personale sanitario della croce rossa di Busto e trasportati nell’ospedale cittadino. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza dell’area. Gli automobilisti coinvolti non hanno riportato ferite gravissime e sono stati soccorsi in codice giallo e verde.