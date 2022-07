Elettricisti online: ecco i servizi più ricercati del momento

Nella ricerca del servizio più rapido e conveniente, sempre più utenti si affidano al web: ciò vale anche per professionisti come gli elettricisti, che si occupano di molteplici aspetti sia nelle case che negli uffici. Dall’installazione di impianti alla riparazione di guasti anche importanti. La professionalità, in questo caso, dovrà sempre coincidere con l’abilità di saper individuare la modalità più idonea per risolvere la situazione con il rapporto qualità-prezzo migliore. Per facilitare la ricerca di un professionista disponibile nella propria zona residenziale può essere utile affidarsi a portali specializzati. Ad esempio, sul sito di ProntoPro è possibile trovare l’elettricista più vicino e richiedere il servizio di proprio interesse in pochi click.

Affidarsi ad esperti del settore per l’installazione di un condizionatore

L’installazione di un condizionatore deve essere predisposta da un elettricista esperto nel settore, perché le variabili in tal senso sono molteplici: esistono, infatti, condizionatori classici come quelli a parete, con una o più unità esterne (esistono anche i multi-split, che con un solo motore servono più stanze), quelli da pavimento e persino da soffitto. In questo caso, un primo sopralluogo da parte del professionista è quantomeno auspicabile per individuare l’area migliore in cui predisporlo, gli allacci da fare e quant’altro. In molti casi, il servizio include persino la fornitura dell’apparecchio stesso, quindi si dovrà comunicare anche il tipo di abitazione cui è destinato, nonché l’ampiezza dell’area (o le aree) da climatizzare, così da avere il condizionatore con la giusta potenza in BTU.

Per la presenza di gas fluorati che possono trovarsi all’interno dell’impianto, l’elettricista dovrà essere anche in possesso di regolare patentino per l’installazione, nonché possedere le competenze per collegare le tubazioni e gli eventuali scarichi. Al termine del lavoro, l’impianto dovrà funzionare correttamente (sia in modalità di raffrescamento che di riscaldamento, se previsto).

Manutenzione o rifacimento dell’impianto elettrico

Uno dei servizi più richiesti, in linea generale, riguarda la posa in opera o la manutenzione di impianti elettrici, sia per adeguarli alle norme di sicurezza con la classica ‘messa a terra’, che per predisporre delle prese o sostituirne con modelli più nuovi. Un buon elettricista deve essere in grado di intervenire su quadri elettrici e salvavita e nel caso individuare un guasto che fa saltare la corrente, magari per un sovraccarico dovuto a un elettrodomestico difettoso.

Spesso può fare la differenza anche la collocazione di queste componenti fondamentali, perché il professionista sia in grado di organizzare al meglio il proprio lavoro. Infine, può essere richiesta una certificazione d’idoneità dell’impianto, soprattutto negli uffici pubblici o nei luoghi di lavoro.

Come installare una nuova linea telefonica

A volte, invece, nelle nuove abitazioni o a seguito di manutenzioni straordinarie, si rende necessario far intervenire l’elettricista sulla rete telefonica, per installare sia la linea classica che l’ADSL per navigare su internet. La maggior parte delle volte, specie se in appartamento, la predisposizione alla linea è già presente e l’esperto non dovrà fare altro che individuarla e provvedere ai dovuti allacci. In caso contrario, dovrà verificare che tipologia di collegamento si rende necessaria, se vi è presenza o meno di fibra nella zona per navigare e, soprattutto, se il cliente ha già un gestore di riferimento prima ancora dell’intervento.

A livello di riparazione, infine, l’elettricista andrà a verificare l’intera rete degli allacci in caso di mancanza di linea, al fine di capire dove sia sorto l’eventuale guasto, se direttamente in casa o nei pressi della centralina. Ovviamente, esistono casistiche nelle quali il cliente ha piuttosto necessità di ampliare o migliorare i collegamenti, magari per avere una linea supplementare o una connessione internet diversa.