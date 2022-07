Forza Italia replica alla giunta Rosa: “Disfano e parlano a vanvera”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Forza Italia in risposta a quello della maggioranza Uniti e liberi, la civica che governa a Lonate Pozzolo, riguardo il botta e risposta sul momento della Fanfara dei bersaglieri di qualche settimana fa:

Solo poche righe per confermare un disagio diffuso dalla evidente disorganizzazione di questa giunta. Il fatto pregevole che il cantiere viene chiuso a tempo di record, ma non abbastanza per poche ore, rispetto alla manifestazione.

Non si vuole strumentalizzare la Lonate, ma evidenziare come la giunta non sappia coordinare e rapportarsi nemmeno con i suoi uffici. Ma questo è solo l’ennesimo episodio.

La presunzione acceca anche l’evidenza dei fatti: più che i far, bisogna ascoltare la gente. Cercare eventuali difetti negli altri, per nascondere le proprie pecche. La politica del fare ? No, piuttosto politica del disfare e del parlare a vanvera.