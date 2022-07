Incendio a Cantello in via Pianezzo/via dei Gelsi nella serata di domenica 10 luglio: sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Galleria fotografica Incendio a Cantello domato dai vigili del fuoco 4 di 6

Le case della zona sono state evacuate per precauzione fino allo spegnimento del fuoco, dopo circa due ore di intervento. La casa interessata dalle fiamme, forse partite da un casotto in giardino, è stata danneggiata in modo evidente.