Incendio in una casa a Castiglione Olona, vigili del fuoco impegnati in forze

Incendio in via Enrico Fermi, nella zona alta del paese di Castiglione Olona, vicino alla Varesina: le fiamme sono partite dal locale caldaia, in una mansarda abitabile di un edificio residenziale.

Ivigili del fuoco sono impegnati in forze: il comando provinciale di Varese ha infatti inviato sul posto autopompa, autobotte, autoscala e anche il “carro aria” per dare appoggio ai pompieri.

Sul posto anche i carabinieri, la Polizia Locale e il vicesindaco di Castiglione Paolo Guerra.

L’incendio ha generato molto fumo e i vigili del fuoco hanno operato sul tetto rimuovendo anche una parte della copertura. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state completate intorno alle 16.

(Articolo aggiornato alle ore 15.30)