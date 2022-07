Incontro sulla scuola di Sant’Alessandro, il sindaco di Castronno non ci sarà: “Non ci sono le condizioni per un confronto sereno”

Domani ci sarà un incontro tra i sindaci del circondario e la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Sant’Alessandro a Castronno, ma il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri non ci sarà. In una lettera indirizzata alla dirigente Gabriella Cicolini spiega:«Ritengo non ci siano le condizioni per poter svolgere un sereno ulteriore confronto sull’argomento».

Il motivo è legato ai rapporti ancora tesi tra sindaco e dirigente: «​Ancora una volta Lei ha provveduto a diffondere inutili allarmismi – ha sottolineato il sindaco – Nonché ulteriormente polemizzare sostenendo pubblicamente che la proposta di chiusura del plesso di Sant’Alessandro sia basata su mere questioni economiche che, come già più volte chiarite dall’Amministrazione Comunale, non costituiscono la motivazione principale di questa scelta; anzi, a tale riguardo si ribadisce che l’Amministrazione Comunale ha manifestato più volte l’intenzione di voler investire ulteriori somme nel plesso “G. Pascoli”».

Gabri considera il comportamento della dirigente: «Non in linea con il suo ruolo di funzionario pubblico che deve perseguire gli interessi della collettività e non limitarsi a difendere in modo incondizionato e senza sentir ragioni la propria area di competenza, che tra l’altro non è in alcun modo in pericolo: mai si è parlato di ridimensionare l’intero Istituto Comprensivo o di trasferire la segreteria didattica», e si augura: «Che tutte le iniziative da Lei intraprese in questa vicenda non siano state dettate da mere ragioni politiche, al fine di evitare un eventuale Suo trasferimento a seguito della chiusura (ipotesi del tutto improbabile) della Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo».

Perciò, il sindaco conclude: «Reputo che al momento non ci siano le condizioni per poterci incontrare: nel caso il Suo atteggiamento torni ad essere quello di serena collaborazione, sarò a disposizione per discutere della chiusura del plesso scolastico “G. Marconi” di Sant’Alessandro».