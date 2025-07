Martin Stigol e il suo omaggio a Vera Vigevani Jarach ospiti de La Biblioteca di Materia

C’è un ospite speciale per la terza puntata della trasmissione La Biblioteca di Materia, in onda oggi (martedì) alle 18 e alle 20,30 e in replica per tutta la settimana. Il bibliotecario di Materia Ferdinando Giaquinto ha intervistato Martin Stigol, attore argentino di teatro, drammaturgo e insegnante di scrittura nelle scuole, che ha presentato il suo libro per bambini “La banda dei biscotti”.

Il libro contiene 32 pagine illustrate a colori da Eleonora Arroyo per un racconto indimenticabile, tragico e vero, ma contemporaneamente dolcissimo e potente. La storia di Libera, ispirata a una vicenda realmente accaduta nel periodo della dittatura in Argentina, e raccontata da Martin Stigol con delicata fantasia, trasfigura l’orrore della repressione in una speranza per il futuro, affidata alla nostra memoria e alla bellezza indomabile di tutti i bambini del mondo.

La vicenda a cui si ispira il libro è quella di Vera Vigevani Jarach un’attivista, scrittrice e giornalista italiana residente in Argentina. Di famiglia ebrea, si rifugia in Argentina nel 1939 per scampare alle leggi razziali fasciste. È una madre di Plaza de Mayo in seguito alla morte della figlia Franca Jarach negli anni della dittatura militare di Jorge Rafael Videla.

Per saperne di più su Vera Vigevani Jarach