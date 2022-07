La cena con delitto a Busto è nata in carcere

Finalmente tornano a Busto Arsizio le tradizionali cene con delitto dell’Associazione l’Oblo, quelle “fatte dagli esperti… di delitti”! E insieme alle cene, i laboratori di teatro sociale e gli spettacoli della compagnia teatrale L’Oblò ETS, nata all’interno della casa Circondariale di Busto Arsizio. In questo momento di riapertura e frizzante ripresa, anche le attività con detenuti, ex detenuti e liberi cittadini si sono rimesse in moto con rinnovato entusiasmo.

É in partenza il progetto “Luoghi Contigui”, realizzato con il maggior sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, che vede l’associazione impegnata in una nuova collaborazione: insieme alla Parrocchia Sant’Anna di Busto con il parroco don Michele Gatti.

«I luoghi contigui a cui pensiamo sono luoghi territorialmente vicini, ma che spesso non si sfiorano, né si conoscono. Come il carcere e la città, il centro e le periferie. Luoghi fisici ed emotivi, che hanno a che fare spesso con delle marginalità – spiegano Elisa Carnelli e Sara Terlizzi, attrici e drammaterapeute, anime di Oblò – Fare comunità è per noi stare insieme attraverso un fare artistico, e questa è l’idea che ha sempre mosso l’Oblò nelle nostre attività di teatro sociale dentro e fuori dal carcere. In questa stagione 2022 che segna l’uscita da due anni di “distanziamento sociale”, l’esigenza che sentiamo più forte è quella di ricreare legami offrendo occasioni di contatto significative».

L’idea della rete guidata da l’Oblò è di proporre una rassegna estiva di eventi all’interno del quartiere Sant’Anna di Busto Arsizio, territorio periferico e frammentato della città, che ospita anche detenuti che godono di permesso o in misure alternative e persone senza fissa dimora. Un teatro, un parco del quartiere, l’oratorio, la casa di accoglienza “Domus M. T. Di Calcutta”: ecco i luoghi degli eventi.

Primo appuntamento il 15 luglio con la cena con delitto “Il Cerchio delle Bande Nere” alle 20 nel cortile dell’Oratorio in piazza S.Anna, 1 a Busto, Ingresso con prenotazione €20.