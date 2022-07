Le auto storiche danno spettacolo a Varano Borghi

Un evento da non perdere per gli amanti della auto storiche. Domenica 17 luglio in piazza Matteotti a Varano Borghi i piloti esporranno i loro cimeli, mentre nel pomeriggio si disputerà la gara a cronometro.

La manifestazione comincerà alle 10, in piazza, con il raduno delle auto storiche e un concorso con premio di riconoscimento per categoria. Alle 14 sarà il momento della gara a cronometro: una prova di regolarità a bassa velocità su strada.

L’evento è organizzato dal Gams club di Gallarate. Chi volesse iscriversi al raduno può scrivere una mail a posta@gamsclub.com.