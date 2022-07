Le ninfe senza tempo di Andrea Crespi a Castiglione della Pescaia

Ancora pochi giorni per visitare la mostra “Il riflesso delle ninfe senza tempo” dell’artista varesino Andrea Crespi, a cura di Alisia Viola presso la galleria Lucerna Art Gallery di Castiglione della Pescaia.

L’esposizione presenta la ricerca artistica di Crespi con opere inedite dedicate interamente al territorio toscano. Dopo due anni di pandemia l’artista ha ripreso a viaggiare lungo tutto lo stivale, anche per via delle numerose esposizioni e collaborazioni che lo vedono costantemente coinvolto.

Quest’anno in particolare ha lavorato in più occasioni in Toscana, nutrendo al contempo un particolare interesse e affezionamento verso la patria dell’arte per eccellenza. Qui iniziano diverse collaborazioni e svariati progetti importanti di arte pubblica in provincia di Arezzo, che lo vedono protagonista in prima persona, sino ad arrivare all’esposizione della collezione “Il riflesso delle ninfe senza tempo”.

“Centrale del lavoro di Crespi – spiega la curatrice Alisia Viola – è la rivisitazione di opere e personaggi del passato in chiave contemporanea attraverso un linguaggio squisitamente personale e ben decifrato. Mendiate la fruizione dell’illusione ottica, linee infinite che non si toccano mai invadono le sue tele, come quasi a solcare innumerevoli vie che lo spettatore può percorrere liberamente. La nuova collezione presenta alcune delle più importanti icone femminili della mitologia greca nelle vesti di ninfe contemporanee. Ogni opera pittorica è caratterizzata da una bellezza velata e al contempo svelata mediante la fruizione del digitale”.

Partendo sempre da una rivisitazione contemporanea di figure iconiche del passato mediante un processo di realizzazione digitale, l’artista trasferisce l’immagine su tela, un supporto fisico, utilizzando la pittura, un linguaggio considerato più tradizionale.

La mostra racchiude tutti gli elementi presenti all’interno della sua ricerca che fonda le radici in un perfetto dialogo tra passato e presente, fisico e digitale, kaos e armonia, movimento e stasi, eros e kalos.

Le protagoniste ritratte da Crespi simboleggiano le ninfe appartenenti alla mitologia greca, donando loro uno sguardo contemporaneo e al contempo creando un indissolubile legame con il territorio che le ospita.

Il riflesso delle ninfe senza tempo

Mostra di Andrea Crespi

A cura di Alisia Viola

Dal 10 al 31 luglio 2022

Lucerna Art Gallery, Castiglione della Pescaia