A Lugano per la pace. Al via la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina

Si apre questa mattina a Lugano, in Canton Ticino, la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, un vertice internazionale che durerà per tutta la giornata di oggi, 4 luglio e per quella di domani.

Un migliaio i partecipanti, in rappresentanza di stati e istituzioni coinvolte. Attesa a Lugano anche la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

Il presidente Volodymyr Zelensky interverrà all’incontro con un collegamento in diretta. È presente sul posto una delegazione ucraina guidata dal primo ministro Denys Smiha. L’apertura dei lavori è affidata al presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis.

La conferenza avrà al centro il tema della ricostruzione del paese ma anche le politiche di sviluppo e crescita per il futuro.

