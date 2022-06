A Lugano nei giorni del vertice sull’Ucraina? Attenzione a strade chiuse e restrizioni

Controlli, sorvoli, restrizioni e aree della città blindate. Lugano si prepara a ospitare l’Ukraine Recovery Conference (URC 2022), la conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina che si terrà in città il 4 e 5 luglio. Un evento che vedrà la partecipazione di Capi di Stato e rappresentanti istituzionali da tutto il mondo e che vedrà la Svizzera protagonista.

Per garantire che lo svolgimento in sicurezza del vertice le autorità elvetiche stanno lavorando su più fronti. In giornata la Polizia cantonale e le Forze aeree hanno comunicato che venerdì 1 luglio 2022, nella fascia oraria tra le 10 e le 12, potranno verificarsi emissioni di rumore e passaggi anche a bassa altitudine nella zona del Ticino centrale e in particolare nel Luganese. Questo tipo di controllo con aerei F/A-18 HORNET si inserisce nei preparativi della conferenza che si terrà a Lugano il 4 e 5 luglio 2022.

L’Esercito, per il tramite delle Forze aeree, garantirà un servizio di polizia aerea e una sorveglianza rafforzata dello spazio aereo in cooperazione con partner internazionali.

Andare a Lugano nei giorni del vertice sull’Ucraina

La città e le “zone di sicurezza”

In generale:

• Nelle zone indicate in rosso l’accesso è vietato salvo alle persone autorizzate.

• Nelle zone indicate in blu (zone a controllo accresciuto) vi sarà una maggiore presenza di polizia e potranno essere effettuati controlli d’identità e di sicurezza.

Inizio: Domenica 03.07.2022, ore 1400. Termine: Mercoledì 06.07.2022, ore 0600.

Indicazioni particolari: • Estensioni delle zone di sicurezza saranno possibili in ogni momento.

Viabilità e strade chiuse

Durante lo svolgimento della manifestazione e in alcune fasce orarie particolari, la circolazione stradale nella Città di Lugano sarà soggetta a deviazioni e a chiusure di alcune arterie importanti. In entrata e in uscita dai quartieri e dalla città è consigliato usufruire dello svincolo A2 Lugano Nord, via Massagno o galleria Vedeggio-Cassarate. I parcheggi pubblici sono soppressi nelle strade chiuse alla circolazione e al Centro Esposizioni, mentre nelle strade con limitazioni («gialle») potrebbero essere limitati. A questo link è possibile consultare tutte le informazioni sul traffico in generale, sul traffico pendolare, sulle strade chiuse e sui limiti alla circolazione.

Qui invece è possibile consultare le restrizioni relative alla Navigazione

Una helpline per le informazioni ai cittadini

Il numero telefonico +41 (0) 848 14 95 95 sarà attivo fino al 5 luglio dalle 06.00 alle 22.00.

Le informazioni più rilevanti relative alle ripercussioni legate all’organizzazione della conferenza sono consultabili inoltre al seguente indirizzo: www.ti.ch/urc2022lugano