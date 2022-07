Macchi (Siulp): “I taser sono fondamentali ma sono pochi e senza ricambi”

Il segretario del Siulp Paolo Macchi fa i complimenti agli agenti che ieri sera sono intervenuti a Busto Arsizio per salvare una signora anziana dall’ira del suo vicino, un pluripregiudicato già noto per aggressioni dello stesso tipo, ma coglie l’occasione per ribadire quanto sia importante il taser per questo tipo di interventi: «Sono stati bravi ma non è bastato ad evitare che uno dei due rimanesse ferito in modo importante. Questo accade perchè i taser in dotazione sono pochi. Il commissariato di Busto ne ha solo tre e solo uno dei componenti della Volante ne è dotato».

Non solo, Macchi chiede che anche la Polizia Stradale venga dotata di questo strumento: «Non si capisce perchè alla Stradale, ai colleghi della Polfer o della Polizia di Frontiera non vengano consegnati i taser dei quali abbiamo visto l’utilità in queste prime settimane di utilizzo. Anche gli agenti di queste sezioni vengono aggrediti».

E conclude: «Segnalo anche che la maggior parte delle pistole elettriche hanno già le batterie scariche e i dardi esauriti. Siamo preoccupati per la lentezza nelle forniture di questi elementi, essenziali per il loro funzionamento».