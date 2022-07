A Malnate via al progetto “New-start by art!”

Il Comune di Malnate ha partecipato al bando di Regione Lombardia “E-state e + insieme” con un progetto che vede il coinvolgimento di giovani e adolescenti con molteplici attività dal 22 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

Il bando prevede un riconoscimento massimo dell’80% dell’importo richiesto dal comune. Il progetto, presentato dall’ufficio Cultura e Città dei bambini vede un importo pari a 52.000 euro e comprende uscite interattive sul territorio comunale come il Parco del Lanza, il Mulino Bernasconi e le apicoluture. Inoltre sono previsti laboratori di street art e murales, la scuola di fumetto, la creazione di video spot sociali realizzati con una equipe educativa e filmaker professionista, l’atelier di musical che prevede al suo interno atelier di scenografia digitale, di canto e di teatro con corsi di pittura, ceramica con costruzione dell’oggettistica e costumi di scena. Per finire, è stata inserita anche la danza come laboratorio per mettere in gioco le proprie emozioni e superare i propri limiti.

«È con grande piacere e soddisfazione che comunico che il nostro progetto è stato ammesso e finanziato da Regione Lombardia con il massimo dell’importo e quindi con 42 mila euro – afferma l’assessore Carola Botta -, un progetto che ha visto l’impegno del mio ufficio e di tante realtà che hanno collaborato con noi. Ringrazio tutti questi attori, perché grazie a loro, i nostri ragazzi avranno la possibilità di sperimentare diverse attività ma soprattutto di creare nuove relazioni sociali, che dopo la pandemia, sono sempre più diminuite».

Partner del progetto sono Educational Team, Fonderia delle arti, Miniera di Giove, Naturart, Sos Malnate e Spazio Danza.