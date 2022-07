Palio dei Castelli, ecco la griglia di partenza della Corsa delle Botti

Sarà il rione di Gornate a partire per primo nella Corsa delle Botti di domenica 10 luglio: questo il verdetto della prima gara ufficiale del Palio dei Castelli di quest’anno.

Galleria fotografica La domenica del Palio dei Castelli di Castiglione Olona 4 di 20

In una Castiglione Olona bruciata da un sole rovente, com’era un po’ ovunque in questo weekend di luglio, è stata infatti disputata la Corsa dei Cerchi, la sfida fra gli otto rioni che coinvolge i ragazzini dai 7 ai 13 anni. Una competizione ricca di emozioni, grazie a ciascuno dei piccoli protagonisti, che hanno mostrato impegno e ardore di vincere, in nome dei colori che indossavano. Al loro fianco, gli appassionati allenatori e tutti quei ragazzi adolescenti – ormai cresciuti per la gara – ma pronti a dare una mano per trasmettere l’amore per il Palio alle nuove generazioni.

Già guardando loro, era possibile comprendere come il Palio castiglionese conquisti davvero tutto il paese, oltre a richiamare nel borgo migliaia di visitatori dal resto della valle Olona, della provincia, ma non solo.

Nella chiesa della Collegiata la benedizione del Pallium 2022, dipinto dall’artista Milo Lombardo (foto di Franco Canziani)

Sabato 2 luglio tutto era iniziato con il momento solenne della benedizione del Pallium in Collegiata, ma la festa è entrata nel vivo il giorno successivo, quando si sono susseguiti altri momenti ricchi di fascino. Il Corteggio storico dalla Corte del Doro nel centro storico al castello di Monteruzzo, la consegna delle chiavi di Castiglione Olona al Comandante del Palio, la nomina dei capitani degli otto rioni e la premiazione del Torneo Del Leone d’Argento: ogni dettaglio è stato un tuffo nella storia.

Un pubblico appassionato ed eterogeneo per età ha seguito ogni passaggio ufficiale, senza stancarsi di ammirare i figuranti in abiti d’epoca e tutti quei rituali che hanno creato una porta temporale col passato, con le affascinanti tradizioni e simbologie della vita di corte. E sono tanti i “grazie” che la comunità intera desidera porgere alla Pro loco Castiglione Olona, che con impegno ha dato vita a questa fortunata festa.

L’ordine di arrivo dei ragazzi nella Corsa dei Cerchi ha poi decretato quella che sarà la griglia di partenza della Corsa delle Botti – il momento clou del Palio – in programma domenica prossima.

I bravissimi ragazzi che hanno partecipato alla Corsa dei Cerchi

Il caso ha poi determinato l’assegnazione delle otto botti, tutte simili, ma in realtà differenti al verdetto della bilancia. Le botti sono state pesate e abbinate per sorteggio ai rioni: il peso (che aumenterà di circa 6/8 kg dopo che il legno verrà bagnato) è quasi sempre corrisposto al piazzamento nella gara, con le botti più leggere capitate ai primi rioni in partenza.

Ciascuna botte è stata pesata e assegnata a uno degli otto rioni

Una fortuna nella fortuna oppure saranno le ultime squadre piazzatesi ieri a sovvertire pronostici e sorteggi nefasti? Tanta attesa per il verdetto, nell’attesa di una gara che terrà tutto il paese col fiato sospeso, c’è da scommetterci: già solo con la dimostrazione della loro abilità, i bottari hanno suscitato entusiasmo nel pubblico presente.

Questo, dunque, la posizione di ciascun rione sulla linea di partenza della prossima settimana:

1) Gornate (con botte da 48,5 kg)

2) Madonna in campagna (con botte da 49,5 kg)

3) Careno (con botte da 49,5 kg)

4) Somadeo (con botte da 49,5 kg)

5) Ciapa (con botte da 50 kg)

6) Centro storico (con botte da 52 kg)

7) Filisera (con botte da 53 kg)

8) Falcetta (con botte da 50 kg)

Che continui il Palio dei Castelli, dunque: Castiglione attende di sapere chi vincerà il Pallium 2022.