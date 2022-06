Palio dei Castelli, ecco il programma

Il programma dell’atteso Palio dei Castelli di Castiglione Olona, che fra rievocazioni storiche, tornei, cortei in abiti d’epoca e l’immancabile Corsa delle Botti scatena entusiasmo e partecipazione

Pochi giorni e si alzerà il Sipario sull’edizione 2022 del Palio dei Castelli. Una edizione che arriva colma di attese protratte a lungo, durante i due anni in cui la manifestazione ha potuto svolgersi.

Tante le ricorrenze che rendono questa annata veramente speciale: il festeggiamento dei 50 anni della Pro loco – regista dell’evento – , il sesto Centenario dalla fondazione della Collegiata e le recenti vittorie dell’Amministrazione comunale di alcuni bandi che porteranno nelle casse del paese contributi importanti per la riqualificazione del borgo e di Palazzo Branda Castiglioni.

Tanto da festeggiare e tante emozioni da vivere, per una tradizione resa speciale dalla passione di chi in questi mesi ha fatto i salti mortali per organizzarla.

Nell’attesa che tutto questo abbia ufficialmente inizio, il paese è in fermento con i preparativi: le prove di sartoria degli abiti storici nella sede della Pro loco, gli ultimi dettagli organizzativi, gli allenamenti per la Corsa dei Cerchi e delle Botti per le vie del paese. Chi arriverà a Castiglione da fuori si immergerà nell’atmosfera del passato del Palio, ma nel borgo si sente già da diverse settimana quell’adrenalina legata alla competizione fra gli otto rioni.

Ma cosa prevede il ricco programma che animerà il borgo della valle Olona nei primi 10 giorni di luglio?

Tanto, tantissimo: le immancabili Corsa dei Cerchi e Corsa delle Botti, mostre d’arte, tornei, l’apprezzato Corteo con i costumi d’epoca, i momenti solenni e quelli più “leggeri”, come le degustazioni di birre, i punti ristoro e il mercatino medievale.

Da mettere in evidenza anche il tema storico di quest’anno, che sarà traslato in una attesa raappresentazione teatrale: “Sogno di Rinascimento”, questo il titolo, parla del sogno che il Cardinale Branda Castiglioni seppe realizzare nei suoi tempi e che desidereremmo si rinnovasse nella nostra Città anche oggi: «abbiamo tutti bisogno di recuperare la bellezza di stare insieme e di guardare con serenità al futuro» scrivono gli organizzatori in una nota .

Ecco un riassunto del programma

*VENERDÌ 1 LUGLIO*

Ore 18.30 – Palazzo Branda

Inaugurazione della mostra di Milo Lombardo, Pittore del Pallium 2022

Ore 19.00 – Castello di Monteruzzo

“Palio a tutta birra” – apertura stand gastronomico con intrattenimento musicale:

Ore 20.30 Musica live con “SG_Stefano Gaudio ft Giulia Torino”

dalle 23.00 Dj Set “Paul Bart from Supernature”

*SABATO 2 LUGLIO*

Dalle ore 10.00 alle 16.00 – Castello di Monteruzzo

Torneo del Leone d’Argento a cura di ADS Sala d’Arme I Magli d’Acciaio

Ore 19.00 – Castello di Monteruzzo

“Palio a tutta birra”– apertura stand gastronomico con intrattenimento musicale:

Ore 20.30 Musica Live con “Kiero”

e dalle 23.00 Dj Set con “Paul Bart from Supernature”

Ore 20.30 – Borgo Antico Piazza Garibaldi

Apertura ufficiale della XLV Edizione del Palio dei Castelli – Corteggio alla Collegiata con Il Capitano del Palio

Ore 21.00 – Chiesa Collegiata

Solenne benedizione del nuovo “Pallium” presieduta dal Parroco di Castiglione Olona.

*DOMENICA 3 LUGLIO*

Dalle ore 10.00 alle 16.00 – Castello di Monteruzzo

Torneo del Leone d’Argento a cura di ADS Sala d’Arme I Magli d’Acciaio

Ore 16.30 – Borgo Antico Piazza Garibaldi

Corteggio storico al Castello di Monteruzzo

Ore 17.00 – Castello di Monteruzzo (Anfiteatro Naturale)

Cerimonia di investitura del capitano del Palio.

Premiazione del “Torneo del Leone d’Argento”

Ore 17.30 – Borgo Antico Piazza Garibaldi

CORSA DEI CERCHI

Ore 18.00 – Castello di Monteruzzo (Anfiteatro Naturale)

Premiazione della corsa dei Cerchi. Pesatura delle botti e relativa assegnazione ai Rioni, dimostrazione e spettacolo dei Bottari, allievi Bottari e Castellane.

Ore 19.00 – Castello di Monteruzzo

“Palio a tutta birra” – apertura stand gastronomico con intrattenimento musicale:

Ore 20.30 – Castello di Monteruzzo

Musica Live con “Roby Greco”

*VENERDÌ 8 LUGLIO*

Ore 19.00 – Castello di Monteruzzo

Apertura stand gastronomico

Medioevo in mostra: antichi mestieri, giocolieri, mangiafuoco, artisti e giochi antichi per tutti;

Ore 20.30 Musica Live con i “Tomato Sauce Rock Blues Band”

dalle 23.00 Dj Set con “Paul Bart from Supernature”

*SABATO 9 LUGLIO*

Dalle ore 17.00 – Castello di Monteruzzo

Medioevo in mostra: antichi mestieri, giocolieri, mangiafuoco, artisti e giochi antichi per tutti

Ore 18.30 – Palazzo Branda

Conferenza Il “Vecchietta” e la Val D’Orcia

Castiglione D’Orcia e il paesaggio culturale patrimonio mondiale dell’Unesco

Ore 19.00 – Castello di Monteruzzo

Apertura stand gastronomico con intrattenimento musicale:

Ore 20.30 Musica Live con “Seven Seas”

23.00 Dj Set con “Paul Bart from Supernature”

Ore 22.00 – Castello di Monteruzzo

Combattimento con spade di fuoco a cura di ASD Sala d’Arme I Magli d’Acciaio

*DOMENICA 10 LUGLIO*

Dalle ore 11.00 – Castello di Monteruzzo

Medioevo in mostra: antichi mestieri, giocolieri, mangiafuoco, artisti e giochi antichi per tutti

Ore 12.30 – Castello di Monteruzzo

Apertura stand gastronomico

Ore 16.30 – Borgo Antico Piazza Garibaldi

Esibizione dei Musici e Sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo

Ore 17.00 – Borgo Antico Piazza Garibaldi

CORTEGGIO STORICO

Ore 18.00 – Castello di Monteruzzo

Apertura stand gastronomico

Ore 20.30 – Castello di Monteruzzo

Esibizione dei Musici e Sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo.

Ore 21.00 – Castello di Monteruzzo

CORSA DELLE BOTTI

Solenne consegna del “Pallium” al rione vincitore, cerimonia di chiusura ufficiale.

Ore 22.00 – Castello di Monteruzzo (Anfiteatro Naturale)

Rappresentazione storica;

Spettacolo finale “Nel Fuoco della Fenice” a cura di Compagnia dei Folli

Ore 23.00 – Castello di Monteruzzo

Spettacolo Pirotecnico