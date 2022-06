Passano le botti, a Castiglione ci si allena per il Palio

Se qualcuno li vedesse da fuori sicuramente resterebbe bocca aperta, ma per un castiglionese è una tradizione assistere in questo periodo a serate a dir poco “movimentate”. Con l’avvento del primo caldo del mese di maggio, infatti, è ormai una consuetudine sentire per le vie del paese gli allenamenti dei partecipanti alla corsa delle botti, in preparazione per il Palio dei Castelli.

Botti che rotoloano, risate, grida di incoraggiamento: suoni di cui si aveva nostalgia.

L’ultima edizione del Palio si era svolta nel 2019 e il lasso di tempo in cui l’amata manifestazione non ha potuto svolgersi ha lasciato il segno nel paese. C’è un’atmosfera ancor più allegra fra chi si allena e l’emozione di potersi rippropriare di quella “normalità” che tanto è mancata a tutti.

Un termine, “normalità”, che ben descrive lo sguardo compiaciuto che i cittadini di Castiglione hanno assistendo agli allenamenti delle squadre, ma che può lasciare davvero sbigottiti chi non è abituato a serate sportive di questo calibro.

Massimiliano, trasferitosi da poco a Castiglione Olona, racconta il suo stupore: «Sono rimasto letteralmente a bocca aperta. C’erano una quarantina di ragazzi in mezzo alla strada che muovevan le botti con una abilità che lasciava impressionati».

«Ma la cosa a mio avviso più sorprendente è quanto il paese intorno viva questi momenti con partecipazione, ma anche tanta naturalezza. E’ come se tutto ciò fosse nel dna dei castiglionesi: la gente continuava a passeggiare intorno, molti si fermavano ad osservare, ma soprattutto c’era un clima di festa condiviso, che univa i ragazzi in allenamento e i passanti».

Un’immagine della Corsa delle botti in una edizione passata del Palio

Considerazioni che trovano la conferma in Paolo Guerra, vicesindaco di Castiglione Olona e uno dei partecipanti alla competizione.

«La voglia di allenarsi e di vivere appieno la magia del Palio è molto forte. Questi anni senza poter gareggiare sono stati difficili: il Palio dei Castelli é una tradizione molto amata da tutti i castiglionesi e la comunità ha sofferto davvero questa sosta forzata. Adesso, quindi, c’è ancora più adrenalina in tutti noi: tre volte a settimana ci si incontra per allenarsi e ogni serata è una festa, per noi con le botti, ma anche per chiunque ci veda passare. Fra noi ragazzi, poi, c’è molto affiatamento, ma al contempo anche tanta competizione. Ci si allena insieme, ma ognuno vuole vincere con il proprio rione».

Gli allenamenti dei ragazzi per la Corsa dei Cerchi

Una festa che coinvolge anche i più piccoli: «Oltre alla sfida con le botti degli adulti, ci sono anche i bambini che faranno la Corsa dei Cerchi. È un peccato che alcune leve abbiano perso due anni di gare, visto che l’età prevista per questa competizione è dai 7 ai 13 anni. Quest’anno si sono iscritti in 75 e c’è tanta energia; siamo andati nelle scuole a raccontare del Palio e l’entusiasmo dei bambini era palpabile.

Alcuni bambini saranno coinvolti nella sfilata storica (foto d’archivio)

Alcuni si sono iscritti alla sfilata, altri sono pronti a sfidarsi nella Corsa dei Cerchi. Tutta Castiglione è pronta a questa rinascita del Palio dei Castelli».