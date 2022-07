Pedone investito a Gorla Minore, è grave in ospedale

Un uomo di 34 anni è ricoverato dalla tarda serata di ieri – venerdì 22 luglio – all’ospedale di Circolo di Varese in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’automobile.

L’incidente stradale è avvenuto in via Circonvallazione (ovvero la SP 19) a Gorla Minore intorno alle 22,30. Sul posto sono subito state inviate due ambulanze e un’automedica e i sanitari si sono ritrovati a soccorrere il giovane rimasto sull’asfalto in condizioni giudicate critiche.

A occuparsi dei rilievi sono stati chiamati i Carabinieri della Compagnia di Saronno. (foto di repertorio)