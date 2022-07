Perde il controllo dell’auto in curva e finisce contro un palo. Muore un ventenne di Locarno

Domenica 3 luglio, poco prima delle 3.20 a Broglio (Canton Ticino), c’è stato un incidente costato la vita a un ventenne di Locarno che alla guida della sua auto percorreva la strada cantonale in direzione sud con a bordo due passeggeri. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire il conducente, superato l’abitato di Prato-Sornico, nell’effettuare una curva a destra ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada. Successivamente l’auto è andata a sbattere contro palo in cemento terminando la sua corsa.(Foto di repertorio)

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Salva e della Rega e i pompieri di Locarno, che hanno estratto dalle lamiere il conducente della vettura con l’ausilio di una pinza idraulica. A causa delle gravi ferite riportate, il 20enne è deceduto sul posto. I passeggeri, un 18enne e un 15enne entrambi residenti nella regione, stando a una prima valutazione medica, hanno riportato leggere ferite. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.