Perde il controllo e finisce nel bosco con la macchina ad Agra

Vola nel bosco dopo aver perso il controllo della sua auto. È successo ad Agra nella serata di giovedì in via Roma. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale, in una scarpata.

Sul posto, attorno alle 22.30, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito. Le operazioni di recupero sono state affidate ad un’autogrù giunta dalla sede dei vigili del fuoco di Varese.

Ferito il conducente, un uomo di 54 anni finito in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Luino.