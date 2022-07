Rinnovato il board di Ucimu-Sistemi per produrre

Chiamata a rinnovare le cariche sociali, l’assemblea dei soci di Ucimu-Sistemi per produrre, che si è tenuta martedì 5 luglio, ha confermato Barbara Colombo (foto) alla presidenza della associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione per il biennio 2022-2023.

Barbara Colombo (FICEP, Gazzada Schianno VA) sarà coadiuvata dai 3 vicepresidenti: Mauro Biglia (BIGLIA, Incisa Scapaccino AT) Filippo Gasparini (GASPARINI, Mirano VE), Riccardo Rosa (ROSA, Rescaldina MI).

I tre vicepresidenti fanno parte del comitato di presidenza che comprende anche l’immediate past president Massimo Carboniero (OMERA, Chiuppano VI) e il tesoriere Pier Luigi Streparava (STREPARAVA, Adro BS), già past president della associazione.

Consiglieri della associazione sono: Fernando Caligaris (GRINDING TECHNOLOGY, Cassine AL), Mario Carnaghi (CARNAGHI MARIO, Olgiate Olona VA), Riccardo D’Ambrosio (REGG INSPECTION, Gorgonzola MI), Amedeo D’Andrea (D’ANDREA, Lainate MI), Enrico Garino (PRIMA INDUSTRIE Collegno TO), Patrizia Ghiringhelli, (RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI Luino, VA), Giulio Maria Giana (GIUSEPPE GIANA Magnago MI), Veronica Just (MILLUTENSIL, Milano), Leonardo Leani (ABB Sesto San Giovanni MI), Vladi Parpajola (PARPAS, Cadoneghe PD), Giovanni Zacco, (BLM, Cantù CO).

Del consiglio direttivo fanno parte anche i past president: Ezio Colombo (FICEP, Gazzada Schianno VA), Luigi Galdabini (CESARE GALDABINI, Cardano Al Campo Va), Cesare Manfredi, Bruno Rambaudi, Andrea Riello (GRUPPO RIELLO SISTEMI, Minerbe VR), Alberto Tacchella (DANOBAT, Bistagno AL).

Direttore generale è Alfredo Mariotti.