Scatta il campionato di flag football: tutti a caccia degli Arona 65ers

Non saranno in campo nella prima giornata di partite, ma sono ancora una volta gli uomini da battere nel campionato italiano di flag football che scatta nel prossimo fine settimana. Loro sono gli Arona 65ers, la compagine del Lago Maggiore che ha conquistato gli ultimi tre scudetti consecutivi, dando vita a una vera “dinastia” in questa disciplina.

Il “flag” è lo sport che introduce al football americano e prevede che al posto di placcare un avversario gli si debba rubare una bandierina infilata nella cintura. Per queste caratteristiche il flag è utilizzato soprattutto a livello giovanile ma vanta anche una nutrita schiera di praticanti anche tra i senior, tant’è vero che la LIFF (Lega Italiana Flag Football) è passata da 28 a 45 squadre aderenti. Record di sempre, sottolineano gli organizzatori.

Una crescita data anche dal fatto che il flag potrebbe essere inserito nel programma olimpico dal 2028, una circostanza pressoché impossibile (allo stato attuale) per il football americano. Arona è senza dubbio la capitale senior degli ultimi anni in questo sport e ha fornito alla nazionale diversi uomini anche all’Italia che ha vinto l’argento ai World Games in Alabama alle spalle degli USA.

Nove le formazioni iscritte alla massima serie nazionale che prevede la disputa di tutti gli incontri al Mike Wyatt Field di Ferrara, casa delle Aquile, una delle otto pretendenti al trono saldamente occupato da Arona. Le altre squadre di Serie A sono X Men Correggio, Refoli Trieste, Red Tigers “Ronin” Ortona, Leoni Basiliano (finalisti 2021), Hedgehogs Boschetto, Raiders Roma e Thunders Trento. Le novità sono la salita in A delle stesse Aquile e dei Thunder mentre Minotauri Torino ed Heroes Milano hanno preferito iscriversi alla Seconda Divisione.

La formula prevede la disputa di quattro bowl, concentramenti in cui le squadre si sfidano l’una contro l’altra, per dare il vita a una classifica in base che qualificherà sei formazioni alla fase finale. Quest’ultima si disputerà l’1 e 2 ottobre in una sede ancora da definire.