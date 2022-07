Il senatore Alfieri: “No alla politica di parte nell’interesse nazionale. Fiducia a Draghi senza se e senza ma”

«Ci sono dei momenti della vita politica in cui vanno ammainate le bandiere di parte e va issata esclusivamente quella nazionale. Oggi è quel momento». Nel giorno della resa dei conti sullo sviluppo parlamentare della crisi di Governo aperta settimana scorsa è questo il ragionamento che fa il senatore Pd Alessandro Alfieri dopo aver ascoltato le parole del premier Mario Draghi.

«Devi poter mettere in conto anche di perdere una parte del tuo consenso, ma prima viene l’interesse generale del Paese. Che oggi coincide con il fatto che Draghi possa continuare a fare il suo lavoro sostenuto da tutte le forze di maggioranza – spiega il senatore Dem -. Lo hanno chiesto a gran voce tutte le realtà organizzate della società italiana e i principali leader delle democrazie liberali. L’ho potuto toccare con mano negli incontri che ho fatto al Congresso e al Dipartimento di Stato a Washington la scorsa settimana. È il momento della responsabilità: chi vuole lavorare per portare l’Italia definitivamente fuori dalla pandemia , per riuscire a spendere bene i soldi del PNRR e soprattutto ad affrontare da subito le conseguenze di una guerra drammatica nel cuore dell’Europa e il tema centrale dei salari e dell’inflazione, non può che votare la fiducia a Mario Draghi. Il Pd la vota convintamente. Senza se e senza ma».