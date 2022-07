Si tuffa e non riemerge, quindicenne soccorso dai bagnanti ad Arolo. È gravissimo

Si è tuffato e dopo poche bracciate è sparito sott’acqua. Le persone presenti sulla spiaggia di Arolo se ne sono subito rese conto e hanno lanciato l’allarme. Per fortuna qualcuno si è gettato ed è riuscito a recuperare il bagnante, un giovane di 15 anni pare di nazionalità nordafricana.

È accaduto attorno alle 15.30. Il ragazzo, secondo quanto raccontato dai presenti, è stato adagiato su una barca e gli sono state praticate le prime manovre salvavita. Riportato a riva è stato utilizzato un defibrillatore, come racconta una testimone, Elena: “Il ragazzo si è tuffato dal molo di Arolo. Forse è stato colpito da una congestione perché invece di risalire, gli amici che lo guardavano dalla riva, si sono accorti che andava sott’acqua. Si sono gettati e lo hanno recuperato e hanno chiesto aiuto perché da soli non riuscivano a riportalo a riva. Il bagnino a quanto pare c’è solo nel weekend quindi molte persone si sono gettate in acqua, sono riuscite ad afferrarlo e lo hanno messo in una barca. Gli è stato praticato il massaggio cardiaco, poi è stato preso il defibrillatore della colonnina. Una ragazza ha chiamato la mamma medico, che abita proprio lì, a pochi metri di distanza che ha usato il defibrillatore”.

“I soccorsi – racconta Elena – ci hanno messo un’eternità, almeno così ci è sembrato. Solo parecchi minuti dopo il nostro intervento sono arrivati la Guardia Costiera, i carabinieri e l’elisoccorso, ma è stato fondamentale l’intervento dei presenti che hanno saputo fare il massaggio cardiaco ed usare il defibrillatore”. Il defibrillatore si trova all’ingresso della spiaggia, a circa 30 metri dal molo ed è stato posizionato dall’amministrazione comunale, grazie al contributo di sponsor locali, due anni fa.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Circolo: le sue condizioni sono molto gravi.