Sangiano dice addio ad Ahmad, il 15enne annegato nel Lago Maggiore

L’ultimo saluto ad Ahmad El Bourji è previsto per domani (12 luglio) a Sangiano. L’amministrazione comunale e tutta la comunità ha voluto di dedicare un momento per ricordare il ragazzo di 15 anni morto in Ospedale dopo un malore nella acque del Lago Maggiore, ad Arolo, le cui condizioni erano apparse fin da subito gravissime.

Ahmad è nato e cresciuto nel piccolo paese ai piedi del Picuz, insieme alla madre, al padre e ai quattro fratelli e sorelle. Frequentava l’Isis Edith Stein di Gavirate.

Originari del Libano, la famiglia è profondamente integrata nella comunità sangianese dove è arrivata negli anni 2000. La scomparsa di Ahmad ha lasciato tutti sgomenti, colpendo profondamente molti sangianesi.

Alle 16 di domani, a Villa Fantoni è stato quindi previsto un momento funebre civile per dare l’ultimo saluto ad Ahmad. La salma del giovane verrà seppellita in Libano secondo il rituale previsto dalla religione mussulmana.

«Siamo profondamente addolorati – commenta il sindaco Matteo Marchesi -. Conosco personalmente la famiglia El Bourji, i fratelli e le sorelle di Ahmad e la notizia della sua scomparsa ci ha lasciato senza parole. Dedicargli un momenti di ricordo ci è sembrato il minimo che potessimo fare».