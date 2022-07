Sicurezza nelle stazioni a Varese, Galimberti e Catalano: “Servono investimenti”

Il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore alla Sicurezza Raffaele Catalano intervengono a margine dell’incontro sull’accordo per la sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie.

In occasione dell’incontro che si è tenuto questa mattina nella Prefettura di Varese, inerente l’accordo per la sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie e con la partecipazione della rete di soggetti coinvolti, il sindaco Davide Galimberti ha dichiarato: «Parlare oggi di trasporto ferroviario è un tema quanto mai attuale, sia per quanto riguarda la sicurezza nel suo insieme, sia per le criticità emerse proprio in questi giorni sul sistema ferroviario regionale. Credo sia utile poter avviare un protocollo di intesa per creare sinergia tra tutti i soggetti coinvolti e rendere efficace una volontà condivisa nella direzione di una maggiore sicurezza, ma credo anche che sia necessario avviare un concreto investimento in termini di risorse di personale e di impegno economico, tenuto conto della vastità del territorio e del fatto che le polizie locali sono già impegnate ben oltre gli impegni previsti e quindi nell’impossibilità di estendere ulteriormente la loro azione, senza che vi sia un investimento significativo».

«Bene per il tavolo di confronto – aggiunge l’assessore alla Sicurezza Raffaele Catalano – resta basilare prevedere un investimento decisivo a livello regionale, per risorse, personale e dotazioni tecnologiche, attraverso la partecipazione a bandi, così come è avvenuto a Varese per l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza integrato, che ha permesso di attivare una collaborazione a livello di rete tra le diverse Forze dell’ordine. Questo perché l’incremento del livello di sicurezza delle stazioni ferroviarie non può comportare che lo sforzo ricada unicamente sulle polizie locali, ma serve un investimento e strutturato. E’ inoltre necessario pensare anche a un maggior decoro delle stazioni perché anche questo incide sulla percezione della sicurezza urbana».