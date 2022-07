Stranger Things 5 uscirà nel 2024

Dopo un finale totalmente sospeso – quello della quarta stagione – c’è grande attesa per le sorti dei protagonisti di Stranger Things.

Ma per assistere al gran finale della serie Netflix, tra le più seguite di sempre, si dovrà attendere ancora un po’. I registi e produttori di Stranger Things, i fratelli Matte e Ross Duffer, hanno annunciato che gli episodi della quinta e ultima stagione della serie arriveranno nel 2024.

Sono tante le altre anticipazioni, più o meno ufficiali, che si alternano in questi giorni, mentre da pochissimo sono stati caricati sulla piattaforma gli ultimi due episodi: probabilmente il finale sarà ambientato soltanto ad Hawkins, la fittizia cittadina dell’Indiana in cui vivono i protagonisti e certamente si assisterà a una grande battaglia, probabilmente la più difficile di tutte. Ancora poco si sa invece in merito allo spin-off, sempre per Netflix, a cui i registi starebbero lavorando e che racconterebbe altre vicende correlate alla vita dei personaggi della serie.

(Nella foto una scena epica per gli amanti della musica rock, girata sulle note di “Master of Puppets” dei Metallica. Il brano, come “Running Up That Hill”, singolo di Kate Bush dell’estate del 1985 è tornato grazie alla serie nelle classifiche dei brani più ascoltati al mondo).