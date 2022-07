Team Undici a podio negli Internazionali d’Italia di supermoto

NOTIZIARIO UISP del 6 luglio 2022

SUPERMOTO – Team Undici coglie il podio nella classe S2

Trasferta impegnativa per il Team Undici affiliato Uisp al circuito abruzzese di Ortona, dove domenica si è svolta la quarta prova degli Internazionali d’Italia Supermoto.

La pista non è tra quelle in cui i piloti della squadra abitualmente si allenano, ma è stato comunque raggiunto un bel podio con il terzo posto di Andrea Stucchi. Dopo aver ottenuto la seconda posizione in qualifica, nella prima manche di gara si è guadagnato il quarto posto dopo una bella bagarre con gli avversari. Ma nella seconda frazione ha dato il meglio riuscendo a cogliere la piazza d’onore, che gli è valsa la medaglia di bronzo di giornata. Risultato: Stucchi mantiene la seconda posizione in Campionato, confermandosi ad un ottimo livello prestazionale.

Sempre nella S2, invece, prova sfortunata di Nico Grazioli: dopo le qualifiche che lo avevano visto classificarsi in quinta posizione di categoria, in gara 1 ha subito avuto un inconveniente che lo ha fatto retrocedere all’ultimo posto, ed è poi rimontato arrivando decimo. In gara 2, invece, ha mantenuto la quinta posizione, per un settimo posto di giornata che gli consente di rimanere quinto in Campionato.

Nella classe S3 (under 24) Andrea Acetti, partendo dalla quinta casella ottenuta in qualifica, ha colto rispettivamente nelle due manche di gara un sesto ed un terzo posto, che lo hanno portato al quinto posto della giornata. Senza un contatto nella prima manche avuto con un avversario che lo ha penalizzato avrebbe potuto ottenere di più, ma comunque mantiene il terzo posto nella classifica di Campionato.

Nella S4, il pilota di punta del Team, Alessandro Costantino, è sempre stato tra i primi, e dal settimo è risalito al sesto posto di giornata, mantenendo una brillante settima posizione nella classifica generale di Campionato.

NAZIONALE – Europa, salute, ambiente: il progetto “SportPerTutti”

La ripresa dello sport sociale e per tutti, nella visione di Uisp, deve generare salute, entusiasmo, e socialità, con lo scopo di aumentare la coesione sociale e la vita quotidiana. Da questi presupposti è nato il progetto “SportPerTutti”, una rete di collaborazioni e iniziative per sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid-19” (finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

Il progetto – presentato a Roma giovedì scorso – si realizzerà in 15 regioni italiane con il coinvolgimento di 26 Comitati territoriali Uisp, insieme ad altri soggetti di cittadinanza attiva, università e rappresentanze sociali. Insieme al Forum del terzo settore, Uisp ha avviato l’iter per la definizione di un parere d’iniziativa del CESE – Comitato Economico Sociale Europeo – per sollecitare l’Unione Europea a rendere più visibile ed incisiva la politica comunitaria in materia di sport, includendo, tra l’altro, il tasso di deprivazione sportiva nell’elenco degli indici Eurostat per misurare la deprivazione materiale.

NAZIONALE – Uisp in campo per la pace con #SportAgainstWar

Amnesty International Italia, Assist Associazione Nazionale Atlete, Uisp Nazionale, Sport4Society e Usigrai, a febbraio, hanno lanciato un appello al mondo dello sport italiano ed europeo perché si prenda insieme e pubblicamente posizione contro la guerra in Ucraina e in difesa della popolazione civile. Invitando, per il momento attraverso i social network, sportivi e sportive di tutto il continente a pubblicare sui social contenuti con l’hashtag #SportAgainstWar. L’iniziativa continua. E’ possibile unirsi al gruppo #SportAgainstWar per condividere contenuti contraddistinti dall’hashtag della campagna.

Un gesto semplice, ma di impatto, per dare un segnale chiaro: lo sport è un veicolo potente di mobilitazione delle coscienze, fondato su valori universali e di fratellanza, primo tra tutti il ripudio della guerra e della violenza. Continua, intanto, il lavoro sul territorio per accogliere le persone in fuga, in particolare bambini, con iniziative sportive a sostegno dell’integrazione.