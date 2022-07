Treni, Astuti (Pd): “Per i pendolari un’estate da incubo”

Da lunedì ad oggi è stato cancellato il Milano- Varese Casbeno delle 12.05, il Varese-Laveno delle 13.05, il Varese- Milano Cadorna delle 13.41 e il Laveno- Varese delle 14.09. Cancellate, senza indicazione della data di ripristino, inoltre, 10 corse sulla Novara Pioltello, Novara- Treviglio e Milano- Novara.

Questo, per Trenord, a causa del grande caldo, che richiede una manutenzione straordinaria dei convogli: «Una spiegazione inaccettabile – attacca il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti- perché il caldo era prevedibile e spettava a Trenord attrezzare i treni per tempo. Nulla invece è stato fatto e a subire le conseguenze dell’inefficienza di Trenord sono, come sempre, i pendolari che saranno costretti ad usare l’auto, non essendo stato previsto nessun mezzo sostitutivo e tanto meno un bonus».

«Cancellazioni – sottolinea ancora Astuti – ritardi e soppressioni delle corse all’ultimo minuto continuano ad essere quotidiane. Di fronte a questo l’assessore ai Trasporti Claudia Terzi si è chiusa nel silenzio più assoluto. Non una parola. Il che conferma la sua volontà di fuggire il confronto con i pendolari E questa è l’ennesima prova che a essere inadeguato non è solo il servizio ferroviario regionale gestito da Trenord ma anche l’assessore che se ne occupa».