Truffa telefonica, vittima una donna di Morazzone: soldi e oro estorti con la scusa del figlio in difficoltà

Ancora un’odiosa truffa al telefono con vittima un’anziana.

Questa volta i malviventi hanno colpito a Morazzone. Vittima una signora, contattata al telefono con la solita scusa dell’incidente al figlio e il conseguente bisogno di soldi per le cure.

La donna aveva in casa dei contanti che aveva prelevato per le proprie necessità e dell’oro. La chiamata è arrivata da una donna che si è finta avvocato e ha detto che il figlio era in caserma dai carabinieri dopo aver provocato un grave incidente, che aveva investito una donna e che se non avesse pagato subito la cauzione sarebbe stato incarcerato. Per questo servivano soldi e sarebbe passato un carabiniere in divisa che avrebbe ritirato il tutto. Cosa che puntualmente è avvenuta: la donna ha consegnato denaro e oro, circa 80 grammi, prima di accorgersi che si trattava di una truffa, quando ormai era troppo tardi. Ha sporto, insieme ai famigliari, denuncia ai carabinieri (quelli veri).