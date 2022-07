Varese dice addio ad Ambrogio Vaghi, il “cardinale rosso”

Il mondo della politica e della cultura varesina dicono addio ad Ambrogio Vaghi, 95 anni, personalità ascoltata e rispettata a Varese nei decenni che lo hanno visto protagonista. Si è spento nella casa di risposo di Induno Olona dove era ospite da parecchio tempo.

Iscritto all’albo dei giornalisti dal 1948, ha collaborato con varie testate di livello nazionale. È stato vice direttore responsabile del settimanale provinciale del Pci “L’ordine nuovo”, dove lavorava anche lo scrittore Gianni Rodari di cui Vaghi è diventato amico. È stato presidente di Unicoop Lombardia e di Iper Lombardia, ha fondato la società Marketing trend per la gestione di “Brico Io” e la consulenza nella distribuzione organizzata, è stato a lungo consigliere comunale nel gruppo consiliare del Pci e anche presidente della Socrem, la società di cremazione varesina.

Uomo della Resistenza (è stato staffetta e sabotatore nel Gap di Varese), il “cardinale rosso” , come è stato soprannominato nella biografia edita da Macchione ha fatto dell’impegno politico fuori e dentro il consiglio comunale una ragione di vita, trascorsa accanto all’amata moglie Elsa e ai tanti che gli hanno voluto bene e lo hanno stimato.

Tutta la redazione di VareseNews saluta Ambrogio con affetto. È sempre stato vicino al giornale e ha avuto una stretta relazione con noi. Il direttore Marco Giovannelli era stato chiamato a condurre l’ultimo suo intervento pubblico quando dieci mesi fa aveva presentato il suo ultimo libro ai Giardini Estensi: «Ci mancheranno le sue email e i suoi interventi acuti sulla politica e la vita sociale varesina».

Lo ricorda commosso anche il sindaco di Varese Davide Galimberti: «Ambrogio Vaghi per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ha rappresentato una guida, un prezioso consigliere ed un grande amico. Lascia alla città e alla comunità civile un grande patrimonio di valori trasmessi magistralmente a tutte le generazioni che ha intercettato. Un grande esempio di rigore e rettitudine in tutte le sue attività in particolare nella vita professionale, politica e nell’impegno sociale. Il Paese oggi perde davvero uno dei suoi figli migliori. Ricordo la commozione nel premiarlo tra i benemeriti varesini nel 2016, all’inizio del mio primo mandato».

Partecipa al dolore per la scomparsa di Ambrogio Vaghi anche Rocco Cordì, storico esponente della sinistra varesina: «Ambrogio Vaghi è stato un punto di riferimento importante nel Pci e nel mondo della cooperazione. Una personalità forte e autorevole, disponibile al dialogo, ma anche sferzante nei giudizi. Con la sua verve polemica riusciva a intimorire amici e avversari. E non ha mai smesso di farlo fino all’ultimo con articoli puntuali e graffianti pubblicati da RMFonline. Per me è stato un punto di riferimento forte a partire dagli anni della mia formazione politica giovanile. Ovviamente non sono mancate divergenze, dissapori, incomprensioni, ma la politica vissuta con passione riserva questo ed altro. Vaghi è stato mio capogruppo in Consiglio Comunale a Varese, dove venni eletto per la prima volta nel 1975. In quel periodo grazie e lui e all’indimenticabile Renato Morandi si formò una nuova leva di amministratori sempre attenti ai problemi della città e capaci di indicare proposte e soluzioni anche stando all’opposizione. Vaghi è stato il celebrante del mio matrimonio e avrei voluto pubblicare una foto in ricordo di quel momento magico, quando ancora i matrimoni civili venivano considerati “diversi”. Purtroppo non potrò farlo e neppure potrò partecipare all’estremo saluto perché mi trovo lontano da Varese. Ciao compagno Vaghi».