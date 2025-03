Gorillas Varese, esordio amaro ma tante certezze per il futuro

Esordio combattuto per i Gorillas Varese, asd affiliata Uisp, nella prima giornata della 9FL, il campionato nazionale di football americano a 9 giocatori. La squadra biancorossa ha dovuto arrendersi per 23-30 contro i Blitz Cirié davanti al pubblico di casa, ma la prestazione ha lasciato intravedere segnali positivi e una solida base su cui costruire il resto della stagione.

La partita si apre con un field goal messo a segno da Edoardo Rizzi, che porta subito avanti i Gorillas. La risposta degli avversari non tarda ad arrivare, con un touchdown dei Blitz che ribalta il punteggio. La reazione biancorossa è immediata: Samuele Tantillo trova la end zone in maniera funambolica, riportando i Gorillas in vantaggio. Un momento cruciale arriva con l’infortunio del quarterback Fabio Ferrari, nonostante ciò i Gorillas prendono il controllo della partita: i Blitz segnano ancora, ma il big play che manda in meta Luca Matera riporta i varesini in vantaggio.

La difesa biancorossa, con Andrea Da Siena e Daniele Bulgheroni sugli scudi, compie giocate decisive e riconsegna il possesso all’attacco. Ne approfitta Edoardo Rizzi, che segna nuovamente su lancio di Giorgio Giorgetti. All’half time i Gorillas conducono con un margine di 10 punti, galvanizzati anche dal grande pubblico presente sugli spalti, che non si vedeva così numeroso da tempo.

Nel terzo quarto, però, arriva il blackout dei biancorossi. I Blitz ne approfittano e, con una rimonta

implacabile, recuperano lo svantaggio fino a portarsi sopra di un touchdown. Non basta la reazione

veemente dei Gorillas, trascinata dalle corse di Simone Zanzi, per colmare il gap. La partita si chiude con la vittoria dei Blitz per 30-23.

L’head coach Will Gaines si è detto comunque orgoglioso della prestazione dei suoi giocatori:

«Ovviamente avremmo voluto iniziare con una vittoria, ma oggi ho visto una squadra che non ha mai mollato e che ha mostrato grande potenziale. Questa è solo la prima tappa di un percorso che ci porterà a crescere e migliorare giornata dopo giornata. Sono fiducioso per il futuro».

Ora i Gorillas guardano alla rivincita: tra due settimane sarà tempo di riscatto in Piemonte, proprio in casa dei Blitz. La stagione è ancora lunga e i biancorossi hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti. Il cammino è appena iniziato, e Varese è pronta ad un immediato riscatto.