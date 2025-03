Ripartono i corsi della Uni3 di Varese

L’Uni3 di Varese – Associazione culturale Carlo Nasoni mercoledì 5 marzo alle 15:00 aprirà la stagione di iniziative culturali in Sala Montanari con il suo 82° Corso dal titolo “Luci ed Ombre“. Ospite del primo incontro sarà monsignor Gioia, prevosto di Varese, che per l’occasione parlerà del significato del Giubileo dell’anno 2025.

Nel secondo appuntamento sarà ospite Silvio Raffo, illustre poeta varesino, che declamerà alcuni passi del suo libro

Amore e anima. I due volti di Eros e ripercorrerà alcune delle sue celebri poesie. Entrambi gli incontri saranno eccezionalmente aperti a tutti.

Tante le lezioni in programma da marzo a giugno 2025, ognuna dedicata a un tema differente: tra letteratura, storia, psicologia, filosofia, ecologia, ingegneria e attualità. Tra i docenti relatori per gli incontri in programma saranno ospiti Betty Colombo, Luca Buzzi astronomo presso l’Osservatorio astronomico del Campo dei Fiori, Erika Minazzi Presidente di Jonas Onlus Varese, il prof Antonio Orecchia e Eugenio Manghi.

Da gennaio sono ricominciate anche le attività dell’Associazione presso la sede di Via Rainoldi 14 con un ricco calendario di incontri culturali, corsi e uscite sul territorio. Il programma completo è disponibile a questo link.

«L’Associazione culturale – spiega la presidente dell’Uni3 di Varese Chiara De Santis – è una realtà in continua crescita e questo lo dimostra l’alto numero di iscrizioni già avvenute da inizio anno ad oggi. Questa adesione concretizza un forte desiderio di cultura ma anche di socialità che sono i denominatori fondanti della nostra realtà. L’identità dell’Associazione è quella di mantenere uno sguardo aperto all’evoluzione dei tempi e un forte legame con la nostra storia creando un luogo di riferimento per il territorio. I ringraziamenti vanno a tutti i docenti volontari, il Consiglio Direttivo, i collaboratori e i soci che solidamente sostengono le nostre iniziative con sempre maggior partecipazione».