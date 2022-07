A Varese la “piattaforma ecologica” fa il tour dei quartieri

Domenica 17 luglio diventerà operativo il Centro Ambientale Mobile (CAM), ovvero il container attrezzato presso il quale i cittadini potranno consegnare, assistiti da un operatore Sangalli, particolari tipologie di rifiuti che non si possono differenziare nei sacchi casalinghi.

Si tratta di tutti quei piccoli rifiuti che tutti abbiamo in casa che da domenica potranno essere portati presso il centro mobile che, per le prossime 12 domeniche e in diversi lunedì di mercato, dalle ore 8 alle 12.00, sarà in diverse zone della città. Venerdì 15 luglio però il CAM farà la sua prima apparizione in piazza Monte Grappa per far conoscere questa opportunità ai cittadini. In questa data dunque non si potranno portare i rifiuti ma si potranno conoscere i dettagli del nuovo servizio

“Da questa domenica diventerà operativo questo nuovissimo servizio aggiuntivo per i cittadini – spiega l’assessore all’Ambiente Nicoletta San Martino – Un sistema molto utile per tutta la cittadinanza e per l’ambiente perché contribuirà ad aumentare la capacità di raccolta differenziata, consentendo di smaltire piccoli oggetti, che magari non si ha il tempo di portare alla piattaforma ecologica, più comodamente presso i diversi luoghi dove sarà periodicamente posizionato il container. Venerdì 15 luglio presenteremo questo nuovo servizio in piazza Monte Grappa, poi il container di sposterà in diverse zone della città per arrivare vicino ai cittadini”.

I rifiuti che si potranno consegnare sono: piccole apparecchiature elettriche/elettroniche come i phon e ventilatori, robot da cucina, aspirapolveri, telefonini, computer, stampanti, lettori CD, DVD e Mp3, giocattoli elettrici. E ancora: contenitori di prodotti pericolosi, di liquidi, sostanze e oggetti, vuoti o pieni, contrassegnati con i simboli di pericolosità. Oli usati: di cucina, di motore. Lampade al neon, fluorescenti, a gas, a risparmio energetico.

Il calendario di questa prima fase del Centro Ambientale Mobile:

– domenica 17 luglio, in via Trolli a Casbeno (Cimitero),

– domenica 24 luglio, in piazzale Bulfaretti (San Carlo),

– lunedì 25 luglio, presso il mercato di piazza Repubblica,

– domenica 31 luglio, in piazza Spozio (San Fermo),

– lunedì 1 agosto, presso il mercato di piazzale De Gasperi (stadio),

– domenica 7 agosto, in largo Grazia Deledda (Bustecche),

– domenica 14 agosto, in via per Bodio (Capolago),

– domenica 21 agosto, in piazzale De Gasperi (stadio),

– domenica 28 agosto, in via Mulini Grassi (Sant’Ambrogio),

– lunedì 29 agosto, presso il mercato di piazza Repubblica,

– domenica 4 settembre, sulla strada provinciale 62 (Rasa),

– lunedì 5 settembre, presso il mercato di piazzale De Gasperi (stadio),

– domenica 11 settembre, in via Ettore Ponti (Calcinate),

– domenica 18 settembre, in largo Martiri della Libertà (Ippodromo),

– domenica 25 settembre, in via dei Prati (Schiranna),

– lunedì 26 settembre, presso il mercato di piazza Repubblica,

– domenica 2 ottobre, in via Foresio (piazzale Don Giuseppe Tornatore,

antistante la sede comunale),

– lunedì 3 ottobre, presso il mercato di piazzale De Gasperi (stadio).

Per poter consegnare i rifiuti presso il C.A.M. occorrerà presentare la tessera sanitaria.