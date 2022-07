Viaggiare con i bambini: i 3 documenti fondamentali

Quando si viaggia con i bambini la questione dei documenti è di fondamentale importanza, e va presa in seria considerazione prima ancora di prenotare, in fase di scelta della meta e del periodo di partenza, perché ci sono dei tempi tecnici e delle regole da rispettare a seconda del mezzo utilizzato per spostarsi e della destinazione, che sia nazionale, europea o extraeuropea. Di seguito una rapida guida.

CARTA D’IDENTITÀ

Quando si prenota un viaggio, che sia un volo o anche solo una nave, è necessario fornire all’operatore di viaggio anche i documenti di identità dei bambini.

Per viaggi nazionali o all’interno della Comunità europea serve la Carta di identità del bambino, anche se appena nato. A rilasciare il documento è l’ufficio anagrafe del Comune di residenza su richiesta anche di un solo genitore (munito a sua volta di propria Carta d’Identità) che dovrà però presentare allo sportello, assieme alle fototessera del bambino anche il modulo per l’espatrio compilato e firmato da entrambi i genitori (assieme alla fotocopia della documento di identità del genitore non presente allo sportello).

Attenzione però ai tempi: la carta d’identità oramai è per tutti elettronica. Bisogna sempre richiederla all’ufficio anagrafe, ma ad inviarla è il Ministero dell’interno, quindi bisogna mettere in conto un tempo tecnico di almeno 10 giorni- 2 settimane.

Questo documento certifica l’identità del minore e permette l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea e in altri Paesi non comunitari che hanno stipulato un’apposita convenzione.

PASSAPORTO

Se la meta del viaggio è extraeuropea è necessario richiedere un passaporto personale per il bambino. La procedura non è immediata e gli uffici competenti sono quelli della Questura della propria città.



Anche per richiedere il passaporto dei bambini è possibile fare riferimento ad Agenda passaporto, il servizio online della Polizia di Stato per richiedere il documento e prendere appuntamento per presentare la domanda (che dovrà essere firmata da entrambi i genitori) e i documenti necessari:

– carta d’identità del bambino

– due fototessera

– ricevute dei pagamenti richiesti quando si prenota l’appuntamento.

Come la carta d’identità, se richiesto entro il terzo anno di età del bambino, il passaporto ha validità triennale. Dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni.

Anche ai bambini viene rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma solo al compimento dei 12 anni saranno acquisite impronte e firma digitale.

TESSERA SANITARIA

Anche se non indispensabile all’espatrio o alla prenotazione del viaggio, la Tessera sanitaria è comunque un documento fondamentale perché rappresenta lo strumento con cui ogni cittadino viene identificato nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Inoltre, in caso di viaggio, garantisce al bebè la possibilità di usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ed è valida anche all’estero, perché consente di usufruire dell’assistenza sanitaria in tutti i paesi dell’Unione Europea e in altre nazioni con cui sono in vigore apposite convenzioni.

Per ottenere la tessera sanitaria del bambino in Lombardia, il genitore deve recarsi all’Agenzia delle Entrate della propria città e compilare l’apposito modulo. Sarà quindi consegnato un documento provvisorio in attesa che la Tessera sanitaria, recante anche il Codice fiscale del nascituro,venga recapitata a casa.

Meglio considerare anche in questo caso fino a un paio di settimane per il recapito.