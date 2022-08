Auto fuori strada nella notte a Cairate, 43enne in ospedale

(immagine di repertorio) – Incidente stradale nella notte a Cairate.

Poco dopo la una un automobilista per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura in via per Lonate, sulla SP2, andando a sbattere contro un ostacolo.

Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa e i Carabinieri. L’uomo, un 43enne, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.